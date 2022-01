Jaklitscheva s predstavniki goriškega Kulturnega doma in Kinoateljeja

Ljubljana, 12. januarja - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se je danes srečala s predstavnicama Kinoateljeja v Gorici Matejo Zorn in Karin Kocijančič. Obenem je na uradu sprejela še predstavnike upravnega odbora Kulturnega doma Gorica, ki je v minulem letu praznoval 40 let, so sporočili iz urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Goriški Kinoatelje, edino slovensko organizacijo, ki se s filmom ukvarja v Italiji, je ustanovil senator, filmski kritik in profesor sociologije Darko Bratina. Kinoatelje celostno pristopa k filmskemu opismenjevanju za vse generacije, njegovo osnovno področje je video in filmska produkcija ter dokumentacija in raziskovanje spomina na obmejnem območju. V sklopu Festivala Poklon viziji vsako leto podelijo nagrado Darko Bratina.

V zadnjem obdobju kljub epidemiji uspešno ponujajo filmske vsebine po slovenskih šolah. Ministrica je pozdravila ta pristop, saj se mladi tako naučijo kritično razmišljati, hkrati pa osvajajo bogato slovensko besedišče. Po njenih besedah "je prav, da se tudi prek filmske vzgoje spodbuja (samo)zavedanje o pomenu narodne identitete za posameznika".

Ministrica je sprejela tudi predstavnike upravnega odbora Kulturnega doma Gorica, ki ga sestavljajo Igor Komel, Aleš Waltritsch, Maša Braini in Marino Marsič. Zahvalili so se ji za podporo urada ter ji predstavili prireditve, s katerimi so obeležili 40-letnico delovanja.

Helena Jaklitsch jim je ob obletnici čestitala in se jim zahvalila za vse dosedanje delo, ki ga "opravljajo z odgovornostjo in zavedanjem, da so v prvi vrsti pripadniki slovenske manjšine z dvojnim poslanstvom - najprej krepiti narodno čutenje in identiteto, nato pa nuditi odprt prostor za srečevanje z drugimi in biti most med njimi", je poudarila.