Med Natom in Rusijo bistvene razlike, a pripravljenost na dialog

Bruselj, 12. januarja - Med članicami zveze Nato in Rusijo so bistvene razlike, ki jih ni lahko premostiti, a današnje srečanje je pozitivno znamenje, obstaja splošna pripravljenost na nadaljnji dialog, je povedal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg po približno štiriurnem sestanku Sveta Nata in Rusije, prvem v dveh letih in pol.