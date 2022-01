V Ljubljani zabojniki za ločeno zbiranje odpadnih oblačil in obutve

Ljubljana, 12. januarja - Mestna občina Ljubljana (Mol), javno podjetje Voka Snaga in organizacija Humana so v skupnem projektu na 10 lokacijah po mestu in v zbirnih centrih Barje ter Povšetova postavili zabojnike za ločeno zbiranje odpadnega tekstila, oblačil in obutve. Ob ustreznem ravnanju bodo spremljali tudi zbrane količine in sestavo odpadkov, napovedujejo.