Zakon o zaščiti žvižgačev skozi javno razpravo

Ljubljana, 12. januarja - Na ministrstvu za pravosodje so pripravili osnutek zakona o zaščiti prijaviteljev, ki bi celovito urejal zaščito žvižgačev. V javni razpravi, ki se je zaključila pred dnevi, so pripombe k osnutku med drugim podali v Transparency International (TI) Slovenia, kjer ocenjujejo, da so področja uporabe zakona preveč omejena in ne ščitijo vseh žvižgačev.