Tudi na drugi javni razpravi nenaklonjenost vetrnicam na Griškem polju

Senožeče, 11. januarja - Tudi na dodatni javni razpravi o postavitvi vetrnih elektrarn na Griškem polju, ki je danes potekala v Vrabčah, so prisotni domačini večinoma izrazili nenaklonjenost in pomisleke do projekta. Skrbi jih zlasti posledice posega v kraško pokrajino in degradacija območja.