V Celju in Zasavju dobro pripravljeni na nove dneve cepljenja

Celje/Trbovlje, 11. januarja - V Zdravstvenem domu (ZD) Celje in zasavskih zdravstvenih domovih so dobro pripravljeni na nove dneve cepljenja, ki bodo tokrat potekali od četrtka do sobote. Vodstva zdravstvenih zavodov zaradi hitrega širjenja nove različice virusa omikrona k cepljenju pozivajo vse še necepljene prebivalce, kot tudi tiste, ki potrebujejo poživitveni odmerek.