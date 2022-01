Akcija Šolar na smuči letos poleg alpskega smučanja dodaja tudi tek na smučeh

Ljubljana, 10. januarja - V januarju in februarju bo potekala že tradicionalna akcija Šolar na smuči, v kateri Smučarska zveza Slovenije, Zavod za šport RS Planica in policija omogočajo brezplačen voden smučarski dan. Poleg alpskega smučanja bo letos kot novost omogočen tudi tek na smučeh, so sporočili iz policije kot enega od soorganizatorjev.