Iranski pisatelj Baktaš Abtin po okužbi s covidom umrl v priporu

Teheran, 8. januarja - Disidentski iranski pisatelj in filmski ustvarjalec Baktaš Abtin je umrl v priporu v Teheranu, potem ko je zbolel za covidom-19, so danes sporočile skupine za človekove pravice in za njegovo smrt obtožile iransko vodstvo. Abtin je bil od začetka tedna v bolnišnici v umetni komi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.