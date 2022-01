Analiza: BDP v Evropi v 2020 navzdol, zasebno premoženje navzgor

Zürich, 8. januarja - Medtem ko se je BDP v 16 članicah EU, med njimi v Sloveniji, in v Švici v koronskem letu 2020 zmanjšal za 6,4 odstotka, se je zasebno premoženje povečalo za 3,9 odstotka, ugotavlja analiza inštituta RFS iz Züricha. V desetletju do 2020 se je zasebno premoženje povečalo za 45 odstotkov, najbolj v Švici in Španiji. V Sloveniji je naraslo za četrtino.