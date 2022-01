Zdravniki brez meja se umikajo s poljsko-beloruske meje

Varšava, 7. januarja - Mednarodna humanitarna organizacija Zdravniki brez meja (MSF) je umaknila svoje osebje s poljsko-beloruske meje, potem ko so ji poljske oblasti večkrat preprečile dostop do kriznega območja. Predstavniki organizacije so v četrtek sporočili, da tudi ekipam v Litvi in Belorusiji ni uspelo pridobiti dovoljenj za dostop do območja z migranti.