Filmski festival Sundance bo potekal le v virtualnem okolju

Park City, 6. januarja - Le nekaj minut po sredini informaciji o preložitvi 64. podelitve glasbenih nagrad grammy, predvidene 31. januarja v Los Angelesu, so organizatorji filmskega festivala Sundance napovedali, da bodo festivalski program zaradi epidemije preselili na splet. Še do nedavnega so projekcije festivala, ki se bo začel 20. januarja, načrtovali v kinih.