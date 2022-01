ZDA uvedle sankcije proti Dodiku zaradi destabilizacije BiH in Balkana

Washington, 5. januarja - ZDA so danes uvedle sankcije proti voditelju bosanskih Srbov Miloradu Dodiku in z njim povezani televizijski mreži zaradi ogrožanja stabilnosti Bosne in Hercegovine ter celotne regije. Obtožile so ga, da s svojimi odcepitvenimi potezami ogroža krhek 25-letni daytonski mirovni sporazum, poroča francoska tiskovna agencija AFP.