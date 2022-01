Evropsko leto mladih bo v znamenju poziva k sodelovanju z mladimi

Ljubljana, 5. januarja - Letošnje evropsko leto mladih bo v znamenju sporočila, da je treba rešitve za prihodnost iskati skupaj z mladimi, ki so nosilci sprememb in oblikovalci jutrišnjega dne. Politike zanje pa je treba povezati in jih oblikovati tako, da bodo omogočale priložnosti, je danes dejala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.