Projekt Ceplafib z novim materialom kot alternativo plastiki za enkratno uporabo

Celje, 5. januarja - V okviru projekta Ceplafib, ki ga je koordiniral razvojni center orodjarstva Slovenije - Tecos, so raziskovalci razvili trajnostno alternativo za reševanje problema plastike za enkratno uporabo. Gre za nov material iz reciklirane plastike in vlaken iz zavrženega časopisnega papirja, ki so ga poimenovali ceplafib.