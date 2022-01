Združenje Spominčica: Bolniki z demenco težko pričakujejo novo zdravilo

Ljubljana/Amsterdam, 5. januarja - V slovenskem združenju za pomoč pri demenci Spominčica so ob zavrnitvi zdravila za Alzheimerjevo bolezen s strani Evropske agencije za zdravila (Ema) poudarili, da tudi bolniki in njihovi svojci v Sloveniji težko pričakujejo novo, učinkovitejše zdravilo proti tej bolezni. V podjetju Biogen so sicer napovedali pritožbo na odločitev Eme.