Bolha.com: Kriptovalute tudi med Slovenci zelo priljubljene

Ljubljana, 5. januarja - Slovenci po navdušenosti nad kriptovalutami ne zaostajajo za svetovnim trendom, ugotavljajo na spletnem oglasniku bolha.com. V letu, ko je najstarejša kriptovaluta bitcoin dosegla rekordno vrednost, so zaznali velik porast zanimanja za to področje. Priljubljenost kriptovalut so po oceni oglasnika spodbudili tudi uspehi slovenskih podjetnikov.