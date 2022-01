Več sto voznikov v Virginiji zaradi snežnega neurja obtičalo na avtocesti

Richmond, 4. januarja - Snežno neurje, ki je v nedeljo in ponedeljek zajelo južni del severovzhoda ZDA, je v Virginiji prizadelo glavno avtocesto 95, ki teče od skrajnega severovzhoda do skrajnega jugovzhoda ZDA in ujelo več sto voznikov in potnikov, ki so morali čez noč na torek preživeti v vozilih ob temperaturah pod lediščem.