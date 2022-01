Cene plina v Evropi poskočile za 20 odstotkov

Amsterdam, 4. januarja - Cene plina v Evropi znova občutno rastejo, razlog za to pa je upad dobave ruskega plina po ključni plinski poti skozi Ukrajino. Cene za enomesečne terminske pogodbe na nizozemski borzi ICE Endex so danes poskočile za več kot 20 odstotkov na 97 evrov na megavatno uro. V ponedeljek dopoldne so bile pod 70 evrov na megavatno uro.