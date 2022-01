Zunanji ministri Nata v petek na izrednem srečanju o ukrajinski krizi

Bruselj, 4. januarja - Zunanji ministri Nata bodo na izrednem virtualnem zasedanju v petek razpravljali o krepitvi ruske vojaške navzočnosti ob meji z Ukrajino ter o širših varnostnih vprašanjih v Evropi, je danes sporočilo zavezništvo. Do srečanja prihaja v času napetosti med Rusijo in Zahodom zaradi ukrajinske krize in pred napovedanim srečanjem Sveta Nato-Rusija.