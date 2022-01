Snežna nevihta na vzhodu ZDA še dodatno ohromila letalski promet

Washington, 4. januarja - Po težkem prazničnem tednu odpovedi letov in rekordnem porastu števila primerov okužbe z novim koronavirusom v ZDA je nepričakovano močna zimska nevihta v ponedeljek še dodatno ohromila letalski promet v državi. Predsednika ZDA Joeja Bidena je nevihta začasno zadržala na letalu Air Force One, v Washingtonu pa je zapadlo do 23 centimetrov snega.