Newyorške borze končale v zelenem, Dow Jones in S&P 500 z rekordi

New York, 3. januarja - Indeksi na newyorških borzah so prvo trgovanje v novem letu sklenili v zelenem, indeksa Dow Jones in S&P 500 pa z rekordnimi vrednostmi. Glavni indeksi Wall Streeta so podaljšali niz pozitivnih rezultatov kljub pričakovanjem, da bodo centralne banke zvišale obrestne mere, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.