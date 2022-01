Objavljen razpis za direktorja javnega zavoda GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture

Nova Gorica, 3. januarja - Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica je objavila javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture Nova Gorica. Razpis je objavljen na spletni strani zavoda. Odprt je do 17. januarja.