Zagreb brez treh okuženih švicarskih smučark

Zagreb, 3. januarja - Ženski del karavane svetovnega pokala v alpskem smučanju ima tri nove primere okužb z novim koronavirusom. Pred torkovo tekmo na Sljemenu v Zagrebu so bile na testiranjih pozitivne Švicarke Camille Rast, Aline Danioth in Melanie Meillard, so danes potrdili na švicarski zvezi.