Rusi uspešno začeli obrambo naslova na pokalu ATP

Sydney, 2. januarja - Branilci naslova pokala ATP Rusi so uspešno začeli nastope v Sydneyju. Do zmage v dvoboju s Francijo so prišli šele v partiji parov; Roman Safiuljin in Danil Medvedjev sta bila boljša Fabrica Martina in Edouarda Roger-Vasselina s 6:4 in 6:4. Drugi dan tekmovanja so zmagali še tenisači ZDA, Avstralije in Velike Britanije.