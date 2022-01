Kompan Breznik po novem pri Muri

Murska Sobota, 2. januarja - Slovenski nogometni prvak Mura je v svoje vrste pripeljal prvo zimsko okrepitev. To je mladi bočni branilec Miha Kompan Breznik, ki je nazadnje igral za Olimpijo, ki je v soboto sporočila, da igralec z njo noče podpisati pogodbe. Zato pa jo je s črno-belimi, in sicer do 30. junija 2024, so sporočili iz soboškega kolektiva.