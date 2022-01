Bled, 2. januarja - Blejski policisti so v soboto preverjali informacijo o padcu otroka v jezero. Ugotovili so, da je popustila zavora na otroškem vozičku, ki se je z otrokom zapeljal v jezero. Otroka so potegnili iz jezera in ga preoblekli, z njim je vse v redu, so sporočili s Policijske uprave Kranj.