Vreme: V nedeljo pretežno jasno, ponekod po nižinah in ob morju megla

Ljubljana, 1. januarja - Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, ob morju pa megleno. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od -5 do 1, ob morju okoli 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo pretežno jasno, po nižinah in ob morju bo predvsem zjutraj in dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 7 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na severu in vzhodu še delno jasno. Drugod se bo postopno pooblačilo. V torek kaže na oblačno vreme, zlasti na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Oba dneva bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s severozahodnimi vetrovi suh in za ta čas zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno jasno, nad severnim Jadranom in ponekod po nižinah pa megleno.

V nedeljo bo pretežno jasno, ponekod po nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne megla, ki se lahko občasno pojavi tudi nad severnim Jadranom.