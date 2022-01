Na Nanosu zagorelo zaradi odvrženega pirotehničnega sredstva

Postojna, 1. januarja - Požar, ki je v petek zvečer izbruhnil na Nanosu, so danes ob približno 11. uri pogasili s pomočjo helikopterja Slovenske vojske. Ta je na požarišče zlil 9000 litrov vode, so za STA povedali na Upravi RS za zaščito in reševanje. Požar je po ugotovitvah policije zanetilo pirotehnično sredstvo, ki ga je odvrgel 45-letni moški iz Postojne.