Džeda, 1. januarja - S prologom se je v Savdski Arabiji začel reli Dakar. Dirkači so med Džedo in Ha'ilom prevozili 614 kilometrov, a so jim čas merili le na 19-kilometrskem odseku. Med motociklisti je bil najhitrejši Avstralec Daniel Sanders (GasGas), med avtomobilisti pa Katarec Naser Al-Atijah (Toyota).