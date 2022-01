Etiopijca Taye in Aregawi v Barceloni rekordno na pet km

Barcelona, 1. januarja - Etiopijka atleta Berihu Taye in Ejegayehu Aregawi sta zmagala na silvestrskem teku Cursa dels Nassos v Barceloni in obenem postavila svetovna rekordna na pet kilometrov v cestnih tekih. Ejegayehu Taye je progo pretekla v 14 minutah in 19 sekundah, skoraj pol minute hitreje od prejšnjega rekorda, je potrdila Svetovna atletika.