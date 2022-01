Newyorški borzni indeksi sklenili uspešno leto

New York, 1. januarja - V tednu pred novim letom, ko ni bilo kaj prida gospodarskih poročil, so newyorški borzni indeksi nazadovali, vendar pa je bilo celotno leto 2021 zanje imenitno. S cepljenjem proti covidu-19 je oživela potrošniška poraba, kar je dvignilo dobičke podjetij in pospešilo odpiranje gospodarstva.