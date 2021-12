Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 12.)

Ljubljana, 31. decembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da je epidemija covida-19 v Sloveniji ponovno začela naraščati. Poročale so tudi o novih potrjenih okužbah z novim koronavirusom in o tem, da so slovenski zdravstveni delavci v zadnjem času vse bolj izpostavljeni verbalnim in tudi fizičnim grožnjam.