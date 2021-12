New York bo kljub omikronu pričakal novo leto na Times Squaru

New York, 31. decembra - Mesto New York bo kljub krepitvi pandemije covida-19 zaradi koronavirusne različice omikron nocoj praznovalo prihod novega leta s tradicionalnim spuščanjem kristalne krogle na Times Squaru. Znamenito praznovanje na prostem, ki je do izbruha pandemije privabilo skoraj dva milijona ljudi, je letos sicer omejeno na 15.000 cepljenih proti covidu-19.