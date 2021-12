Kitajska v novo leto z obsežnimi protikoronskimi omejitvami

Peking, 31. decembra - Za razliko od prejšnjih letos so na Kitajskem danes v novo leto vstopili s številnimi omejitvami zaradi pandemije covida-19. Več mest se je ob prihodu leta 2022 odpovedalo ognjemetom in večjim praznovanjem, vključno s Pekingom, Nanjingom in Wuhanom, mestom, kjer sta se konec leta 2019 prvič pojavila novi koronavirus in bolezen covid-19.