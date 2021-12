V Združenem kraljestvu zabeležili najtoplejše silvestrovo doslej

London, 31. decembra - V Združenem kraljestvu so danes zabeležili najtoplejše silvestrovo doslej. V vasi Coningsby v Lincolnshiru v East Midlandsu so namreč izmerili temperaturo 15,3 stopinje Celzija. S tem so presegli prejšnji rekord 14,8 stopinje Celzija, ki so ga leta 2011 izmerili v Walesu, je povedal predstavnik meteorološkega urada Stephen Dixon.