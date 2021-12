Zaradi preprodaje kokaina priprli 46-letnega Pirančana

Piran, 31. decembra - Policija je v oktobru prišla na sled 46-letnemu Pirančanu, ki je osumljen, da je med 8. septembrom in 22. oktobrom izvršil najmanj 18 preprodaj kokaina. Decembra so mu policisti odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalno sodnico, ki je zanj odredila pripor.