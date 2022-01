Prva londonska knjigarna temnopoltih avtorjev tik pred zaprtjem

London, 2. januarja - Iz londonske knjigarne New Beacon Books, ki kot prva britanska knjigarna za literaturo temnopoltih avtorjev deluje že več kot 55 let, so nedavno sporočili, da zapirajo svoja vrata in se selijo na splet. V želji, da se reši knjigarno, je bila zagnana spletna kampanja, ki je v nekaj dnevih prinesla skoraj 70.000 funtov, piše The Guardian.