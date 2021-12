Najvišja letošnja temperatura 37 stopinj Celzija, najnižja pa -24,1

Ljubljana, 31. decembra - Najvišja letošnja temperatura je bila izmerjena 15. avgusta na letališču Cerklje ob Krki in je znašala 37 stopinj Celzija. Najnižjo temperaturo pa so po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) izmerili 13. februarja na Kredarici, in sicer -24,1 stopinje Celzija.