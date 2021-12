Večina azijskih borz zaprta

Šanghaj, 31. decembra - Azijske borze so na zadnji dan leta večinoma ostale zaprte ali pa so trgovale po skrajšanem urniku. K rasti nekaterih indeksov so pripomogle predvsem delnice tehnoloških podjetij, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vlagatelji so bili sicer v preteklih dneh zaskrbljeni predvsem zaradi novega porasta okužb s koronavirusom.