Kopitarjevi kralji po loteriji boljši od Vancouvra

Los Angeles, 31. decembra - Los Angeles Kings so v domačem Staples Centru na kolena položili Vancouver Canucks. Po rednem delu in podaljšku se je tekma v severnoameriški ligi NHL končala z 1:1, po izvajanju kazenskih strelov pa so bili bolj zbrani domači igralci iz mesta angelov. Odločilna gola sta v "hokejski loteriji" zabila Šveda Adrian Kempe in Viktor Arvidsson.