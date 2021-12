Rusija članico skupine Pussy Riot in satirika označila za "tuja agenta"

Moskva, 30. decembra - Rusija je danes vodilno članico skupine Pussy Riot Nadeždo Tolokonikovo in znanega satirika Viktorja Šenderoviča razglasila za "tuja agenta". Ministrstvo za pravosodje je na seznam "tujih agentov" uvrstilo tudi več drugih oseb, ki so kritične do Kremlja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.