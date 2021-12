Janša: V letu preizkušenj in težkih odločitev Slovenija dosegla tudi pomembne zmage

Ljubljana, 30. decembra - Zaključuje se še eno leto številnih preizkušenj in težkih odločitev, je v novoletni poslanici poudaril premier Janez Janša. A smo po njegovih besedah ne glede na to, da nas je zdravstvena kriza prignala do roba zmogljivosti, dosegli tudi številne pomembne zmage, ki bodo Slovenijo pospremile na pot največjega investicijskega cikla v zgodovini.