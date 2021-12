Prodajo vinilk pospešile izdaje albumov Abbe, Adele in Eda Sheerana

London, 31. decembra - Prodaja vinilnih plošč je v Veliki Britaniji letos, prvič po letu 1991, ponovno poskočila. Temu so po pisanju britanskega BBC botrovale izdaje albuma legendarne Abbe, ki se je znova združila za ta projekt in nekaj koncertov, dolgo pričakovanega albuma pevke Adele in novega albuma priljubljenega glasbenika Eda Sheerana.