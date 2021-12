Gospodinjstva na račun večje potrošnje manj privarčevala

Ljubljana, 30. decembra - Gospodinjstva so v tretjem četrtletju povečala potrošnjo in tako manj privarčevala, podjetja so pospešila investicijsko aktivnost, država je povečala primanjkljaj, finančne družbe pa so ustvarile presežek, so tretje četrtletje letošnjega leta strnili na statističnem uradu. Presežek v menjavi blaga in storitev s tujino se je zmanjšal.