Luka Koper že presegla rekordni letni pretovor

Koper, 30. decembra - Na kontejnerskem terminalu Luke Koper so v sredo presegli dosedanji rekord v pretovoru kontejnerskih enot iz leta 2018, ki je znašal 988.501 kontejnersko enoto. Kot so danes sporočili iz koprske luke, bodo do konca leta presegli 996.000 pretovorjenih kontejnerjev, kar je glede na vpliv pandemije na globalne logistične tokove pomemben mejnik.