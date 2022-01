Filmski festival v Palm Springsu za letos odpovedan

Ljubljana, 2. januarja - Iz mednarodne filmske družbe Palm Springs so sporočili, da bodo zaradi trenutnega porasta okužb z novim koronavirusom odpovedali mednarodni filmski festival v Palm Springsu v letošnjem letu. Filmski festival je bil predviden med 6. in 17. januarjem 2022. Odpovedali so tudi podelitev nagrad.