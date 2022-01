Vsak lahko z majhnimi koraki pripomore k zmanjšanju ogljičnega odtisa

Ljubljana, 1. januarja - Vsak lahko z majhnimi koraki prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa in boljši skrbi za okolje, je bistvo misije Triglavski ledenik, ki poteka pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije in Pivovarne Laško Union. Ob novem letu zato vse pozivajo, da sprejmejo različne izzive in tako pripomorejo k zmanjšanju lastnega ogljičnega odtisa.