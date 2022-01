Celjska občina v nadaljevanje obnove Levstikove ulice spomladi

Celje, 2. januarja - V Celju so pred dnevi za promet znova odprli celoten stometrski odsek Levstikove ulice od Gimnazije Celje - Center do križišča z Vrunčevo ulico, kjer so od 11. oktobra potekala obnovitvena dela. Celjska občina bo z obnovo Levstikove ulice nadaljevala spomladi, med drugim se bodo lotili razširitve pločnika na drugi strani ulice.