Newyorške borze končale neenotno

New York, 28. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Ameriške delnice so se namreč v tednu z majhnim obsegom trgovanja in razmeroma majhnim pretokom novic gibale na različnih ravneh. Tudi indeks S&P 500 se je znižal in se umaknil od prejšnjih rekordnih vrednosti, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.