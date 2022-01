Enotna vloga za energetski vavčer v Mariboru pripravljena do konca meseca

Maribor, 3. januarja - Energetski vavčerji, s katerimi želi Mestna občina Maribor pomagati najranljivejšim občanom pri soočanju s podražitvami ogrevanja, še niso zaživeli v praksi. "Realizacija energetskih vavčerjev se bo nanašala na stroške za energijo v letu 2022. Tako bo do konca januarja pripravljen koncept in enotna vloga," so za STA povedali na občini.